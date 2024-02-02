İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak 2024, şubatın kaçında yatacak? İBB burs ödeme tarihleri

İBB burs 2. taksit ödemeleri sorgulanıyor. 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 3 taksitle 7 bin 500 TL burs alacak olan öğrenciler, burslarının 2. taksiti için tarih merak ediliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak, şubatın kaçında yatacak?

İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil. Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?



İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.