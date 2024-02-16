İBB burs 3. taksit ne zaman yatacak? İBB burs ödeme tarihleri: İBB bursu ne kadar 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ön linsans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan burs desteği üç taksit halinde ödeniyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin ikinci taksidi olan 2.500 TL, 14 Şubat günü itibariyle hesaplara geçmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, burs ödemelerinin yatmaya başladığını sosyal medyadan duyurdu.

İBB BURS 3. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK 2024?

İBB bursunun 3. taksit ödemeleri için henüz bir tarih verilmedi. Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.