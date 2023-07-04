İBB Başkanı İmamoğlu'ndan manifesto hazırlıkları
CHP'de seçim sonrası ilk değişim çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın zamanda yeni bir adım atması bekleniyor. İmamoğlu, "Değişime Davet" adıyla bir manifesto yayımlayacak. Öte yandan CHP'de kongre sürecinin başlamasından hemen önce, İmamoğlu CHP İstanbul ilçe başkanları ile bir araya geldi.
Seçimden bu yana CHP için değişimi dillendiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişime Davet" manifestosu açıklayacak. Edinilen bilgilere göre, manifestoda Seçim yenilgisinin sebeplerine parantez açılacak. CHP'den bazı isimlerden gelen değişim çağrılarının altı boş eleştirilerine karşılık, ''Neden değişim?'' sorusuna yanıtı verilecek. Ayrıca seçmenin de görüşleri sorulacak. Bunun için de bir "Değişime Davet" adında internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde değişim ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılacak.
Kongre takvimi de işliyor. İlçe delege seçimleri başladı. 30 Temmuz'a kadar da devam edecek. Tam da delege seçimi başlamadan önce Ekrem İmamoğlu, 18 İstanbul ilçe başkanı ile bir araya geldi.
O görüşmeden kısa bir süre sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ilçe başkanları bir araya geldi. Ancak bu görüşmeye CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün katılmadığı, bu nedenle görevden alındığı iddia edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise o iddiayı yalanladı ancak görevden alma gerekçesini paylaşmadılar.