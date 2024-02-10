İBB Başkan Adayı Murat Kurum yeni metronun ayrıntılarını açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Programda Kurum'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da eşlik etti. Kurum ve Işıkhan organizasyonda konuşma gerçekleştirdi.

Kurum, "Kadıköy, İstanbul geçtiğimiz beş yılda çok vakit kaybetti. Mevcut yönetim, hala, İstanbul'un gerçek gündeminden kaçarak insanımızın vaktini harcamaya devam ediyor. Kadıköy'e bir tane spor sahası açamamışsınız, hayvan bakım merkezi kuramamış, trafiği yönetememişsiniz, bir yuvayı bile yenilememişsiniz. Hala yok Cumhurbaşkanı şöyle dedi, yok hükümet böyle yaptı diyorlar. Arkadaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayıydınız, 28 Mayıs'ta cevabınızı aldınız. İstanbul dışında her türlü gündem peşinde koşuyorsunuz, milletin mührünü 28 Mayıs'ya gördünüz. Sahte gündemleri, maskeli pazarlıkları, sözde halkçılığı bırakın. Aklınız fikriniz hep İstanbul'un dışında. Artık İstanbul'a dönün ayanaya bakın, kendinizle yüzleşin. Ben 5 yılda bu millet için, İstanbul için ne yaptım diye sorgulayın. Bu kadar vaat verip, İstanbul'u metro ağı ile öreceğim deyip, yeşil alanlarla donatacağım deyip bu sözlerin hiçbirini gerçekleşmediğini göreceksiniz. Kusura bakmayın yönetemediniz, yönetemiyorsunuz, 31 Mart'tan sonra da zaten böyle bir fırsatınız olmayacak. Geçti Bolu'nun pazarı derler ya o pazar geçti. Mevcut CHP'li İBB yönetim ne büyükşehir ne de ilçe belediyesi Kadıköy için verdikleri sözleri tutmadı. Ya burası Kadıköy, Kadıköy Fenerbahçe'nin, sarı kanaryanın şehri, sporun merkezi. Ama gelin bakın ki, bugün Kadıköy'ümüzde yapılmış tek bir kapalı spor salonu bile yok." dedi.

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"KADIKÖY İÇİN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Kurum, "Hadi AK Parti'nin yönettiği ilçelere hizmet etmiyorsunuz yıllardır size yönetimi veren Kadıköy için bari elinizi vicdanınıza koyun. Kadıköy'e yakışmayan bu manzarayı değiştirin. Dert yok, hani dert insanı yollara düşürürmüş ya biz dertliyiz. Bir hikaye anlatayım; CHP'nin kalesi diye adlandırılan birçok ilçemize gidiyoruz. Orada CHP'li seçmenlerimizden duyduğumuz bir şey var. Orada bize "Bir dönem bu şehri AK Parti'ye teslim etsek de biraz proje yapsalar, yolumuzu suyumuzu düzeltseler, sonraki seçimde yine CHP'ye veririz" diyorlar. Biz de onlara cevaben "Siz bir dönem AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na belediyeyi teslim edin. Biz projelerimizle sizde öyle bir alışkanlık yaparız ki bizden bir daha asla vazgeçemezsiniz" diyoruz.

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"İSTANBUL HALKI HOR GÖREN ELİTİST YAKLAŞIMLARLA ÇOK ZAMAN KAYBETTİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "31 Mart akşamı Aziz İstanbul'daki 5 yıllık 'fetret devri' inşallah Murat Başkanımla son bulacaktır. Bakanımızın İstanbul'a kaybettiği yıllarını geri kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Beş yıl kardeşlerim. Popülist politikalarla, halkı hor gören elit yaklaşımlarla İstanbul çok zaman kaybetti. AK partinin gerçek belediyecilik ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden İstanbul ne yazık ki 5 yıl mahrum kaldı. Dünyanın merkezi İstanbul'umuzun bunu hak etmediğini düşünüyorum. Murat Kurum Bakanımızın İstanbul'da hizmet kalitesini en yükseğe çıkaracağına inanıyoruz. Bakanımız biliyorsunuz çevre ve şehircilik alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen tecrübeli isimlerden birisidir. Kentsel dönüşüm noktasında bizim şehirlerimizin ve ilçelerimizin dilinden anlayan, şehrin ihtiyaçlarını, eksiklerini, potansiyelini bilen vizyon sahibi tecrübeli idarecilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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