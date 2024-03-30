İBB Başkan adayı Murat Kurum Arnavutköy'de: İstanbul'a tek bir çivi çakmadılar

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle; Bizim bir hayalimiz var. Ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu hayalleri gerçekleştirmek için yarın son gün.

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki İstanbul'un artık çilesi bitsin. Arnavutköy'ün otobüsü yok. Bunlar bihaber. İlgilenmediler. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki sokakları güven ve huzurla dolsun. Gençleri geleceğe umutla baksın. Size söz veriyoruz; Biz İstanbulumuzu asla ve asla kaderimize terk etmeyeceğiz. Milletimizin yanında olacağız. Bu söz eser adamların sözüdür. Bu söz sağlam adamların sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sözüdür.

Bu şehri depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama depreme ayırdıkları bütçenin 2 katını verdiler. O algı siyasetiyle 5 yıldır koca İstanbul'u meşgul ediyorlar. Ulaşım sorununu çözeceğiz' dediler, 5 yıldır çileye dönüştürdüler. Bu aziz milletin kaynaklarını çarçur ettiler.

Biz deprem bölgesinde çalışırken bunlar balya balya paralar dağıttılar.

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Bu millet kendini unutanlara kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak.

Sen İstanbul'u kara kışa teslim edip, balıkçıda büyükelçiyle yemek yerken biz yuva yapıyorduk. Sen genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a yatırım yapıyorduk.