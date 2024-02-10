İBB Başkan adayı Kurum: En önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Murat Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.

İstanbul için yapacağı projelerinden bahseden Kurum’un yanına gelen bir vatandaş, “Allah yardımcınız olsun, arkanızdayız. Elimizden bir tek sandığa gitmek geliyor. Başka bir şey yapamıyoruz. Hem gençler olarak hem anne babalarımız olarak dualarımız sizinle.” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaşın “En büyük sorun kentsel dönüşüm” demesi üzerine, Kurum “1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım” dedi.