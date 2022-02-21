İ harfi ile hayvan isimleri nelerdir?

İ harfi ile başlayan pek çok duyulan duyulmayan hayvan isimleri bulunmaktadır. Kimi zaman kelime oyunlarında kimi zaman da hayvanlar alemini yakından tanımada insanların merak ettikleri i harfli hayvan isimleri bulunmaktadır.

İ HARFİ İLE HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

İ harfi ile başlayan hayvan isimleri şunlardır:

- İnek

- İpek böceği

- İstavrit

- İguana

- İnci kefali

- İstiridye

i harfli hayvanlar arasında en çok bilinenler arasında yer almaktadır.

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVANLAR NELERDİR?

İ harfi ile başlayan hayvanlar deniz canlıları, memeliler familyasından olmasının yanı sıra kanatlı canlılar familyasını da oluşturmaktadır.

İnek: Latince Bovidae boynuzlugiller familyasından olan inekler sığırın dişisine verilen tür adıdır. Süt ve süt ürünlerinin temel besin kaynağını karşılayan inekler sığırın doğumdan altı aylık olana kadar buzağı; altı aylıktan on iki aylık olanına ise düve denilmektedir.

İpek böceği: Bombycinae familyasına ait kanatlılar grubundandır. İpek böceği yumurtalarını dut yaprağı üzerine bırakır ve üç günün ardından ölür. Çin'de uzun yıllar boyunca ipek böcekçiliği yetiştiriciliği var olmuştur. Tarihte meşhur İpek Yolu da adını ipek böceğinden elde edilen suni ipek işlemeciliğinden almaktadır.

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN DENİZ CANLILARI NELERDİR?

İstavrit, istiridye ve inci kefali i harfi ile başlayan deniz canlıları arasında en çok işitilen arasında yer almaktadır.

İstavrit: Carangidae familyasına ait olan istavrit, ağzı öne doğru uzayabilen ince dişli balıklardır. İstavritlerin alt kısmı gümüş renginde olup üst kısmı yeşilimsi renge sahiptir.