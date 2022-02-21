İ harfi ile bitki isimleri nelerdir?

Türkçe alfabesine bakıldığı zaman İ harfi ile pek çok bitki bulmak mümkündür. Bu bitkilerin bazıları çiçek, bazıları meyve ve bazıları ise sebzelerden oluşmaktadır. İ harfi ile başlayan bitkilere bakıldığı zaman karşımıza zengin seçeneklerinde çıktığını görebiliriz.

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ

Farklı cins ve familyaya bağlı olan pek çok bitki bulunmaktadır. Bunlardan bazıları İ harfi ile başlamaktadır. Bu bitkilerin çoğu şifa niyetine de kullanım imkanı sunmaktadır. İ harfi ile başlayan bitkiler şunlardan oluşmaktadır:

- İncir

- İt üzümü

- İzlanda dikeni

- İğde

- İncir ağacı

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ÇİÇEKLER

Bitkiler içerisinde pek çoğu çiçeklerden bazıları ise sebze ve meyvelerden oluşmaktadır. Harika renk ve kokuları ile birlikte İ harfi ile başlayan pek çok çiçekten söz etmek mümkündür. Bu çiçeklerin isimlerini öğrenebilir ve kelime hazineniz ile birlikte genel kültürünüzü geliştirebilirsiniz.

Bu çiçekler beyaz, pembe, mor ve kırmızı renkleri ile imkan sağlamaktadır. Ayrıca kullanıldığı alanlarda hoş bir görünüm de sağlamaktadır. İ harfi ile başlayan çiçekler şunlardır:

- İğde çiçeği

- İnci çiçeği

- İpek çiçeği

- İris çiçeği

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN MEYVELER

İ harfi ile başlayan bitkiler arasında meyveler de bulunmaktadır. İ harfi ile başlayan değişik meyveler bulunmaktadır. Özellikle pek çok kişi için i harfi ile başlayan meyveler merak konusu olmuştur. Bu meyveler tüketmek ise hem lezzet hem de sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. İ harfi ile başlayan meyveler şunlardır:

- İncir

- İğde

- İt üzümü

İ harfi ile başlayan meyveler arasında en çok bilinen meyve incirdir. Fakat incir dışında iğde ve it üzümü de yer almaktadır. Sadece meyveleri değil çiçek ve bitkileri de amaca uygun bir şekilde değerlendirmek mümkündür.