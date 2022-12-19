Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisine soruşturma
Yıldız Teknik Üniversitesinde müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay’a soruşturma başlatıldı.
19.12.2022 - 00:41 | | İHA
Öğretim görevlisi Uğur Kutay’ın Yıldız Teknik Üniversitesinde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e hakaret ettiği iddia edildi. 9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay’a “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.