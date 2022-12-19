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Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisine soruşturma

Yıldız Teknik Üniversitesinde müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay’a soruşturma başlatıldı.

19.12.2022 - 00:41 | | İHA
Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisine soruşturma

Öğretim görevlisi Uğur Kutay’ın Yıldız Teknik Üniversitesinde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e hakaret ettiği iddia edildi. 9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay’a “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

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