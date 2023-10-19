Husumetli iki grup çiftlik evinde çatıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Yasin B. ile beraberindeki Levent Güvenç (41), Kübra F. (37), ve Osman K. (24) husumetli oldukları Fazlı Centilmen (41) ve kardeşi Gökhan Ethem Centilmen'in (38) çiftliğine geldi.

Burada iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı çatışmaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada; Fazlı Centilmen ve Gökhan Ethem Centilmen hayatını kaybederken, Levent Güvenç ağır yaralandı.

Olayla ilgili Kübra F. ve Osman K. gözaltına alındı. Firari Yasin B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)