Hüseyin Yayman'dan dijital telif yasası açıklaması: Artık sona yaklaştık, gazetecilerin hakları korunmalı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Bahçeli ile çok eski zamanlardan, 90 yılından beri tanışırım. Diyaloğum kendisiyle her zaman devam etmiştir. Siyasal bilgiler fakültesini bitirdiğimde Gazi Üniversitesi'nde asistan olarak başlamıştım. Sayın Bahçeli, asistanları toplayıp görüşürdü.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapmam doğru ve şık olmaz. Kendisine takdim ettiğim Türkiye'nin Kürt Sorunu isimli kitabımı takdim ettim. 25 dakika kadar görüştük. Kendisi bana bir takım sorular sordu ve bilgim dahilinde yanıtladım. Önümüzdeki günlerde kendisi uygun bulursa açıklama yapar.

AB PARLAMENTOSU'NDAKİ FOTOĞRAF

O zamanlar akil insanlar heyetindeydim ve bu konuyu çalışan bilim insanı olarak orada bulundum. Gazeteci arkadaşlar da vardı orada. Ayşenur Bahçekapılı'nın ismi zikrediliyor, Bahçekapılı o fotoda yok. Şirin Payzın ve Hasan Cemal de oradaydı. Benim hem devlet terbiyem hem karakterim oradaki kişileri ifşa etmeye müsaade etmez. AB Parlamentosu beni çağırdı ve ben gidip Türkiye'nin tezlerini anlattım. Milli birliğimize uygun sürecin ilerlediğini aktardım. O fotoğrafın hikayesi o. Bir akademisyen ve bilim insanı olarak oradaydım. Bu konuda kitap yazan, konuyu enine boyuna araştıran insanlardan biriyim.

Haberin Devamı

Sayın Bahçeli ile görüşmem de bu konudaki uzmanlığım ve bu konuda derdimin olması bağlamında yapılan görüşmedir. Bu fotoğraf dışında bir fotoğraf daha var. Bu kötü bir şey de değil ayrıca.

Ben sayın Bahçeli'nin sözlerini çok önemli ve tarihi buluyorum. Siyasetin ezberlerini bozan, bir turnusol kağıdı işlevi gören süreçtir. AK Parti vekili olarak değil vatandaş olarak Bahçeli Türk milliyetçiliğini temsil eden, terör karşıtlığına dayalı siyasetçilerden biridir. Türk milliyetçiliğini temsil eden birinin bu açıklamaları tarihidir. Bu bir fırsat tanıyor. Bunu topluma daha iyi anlatmak lazım. İç ve dış tehdit değerlendirmesine bakınca sınır ötesinde İsrail unsurlarının olduğunu düşününce çok önemli bir çerçeve sunmuştur.

Muhalefet de kategorik olarak karşı çıkmadı. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. İnsanlar bu konuda adım atılmasını istiyor. Bu önemli. Cumhurbaşkanımız baldıran zehri içerim, bu meselenin çözülmesini isterim demişti. Türkiye'deki iç ve dış tehdidin giderilmesi çok önemli. İsrail zulmü ortadayken, savaş ortadayken Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmeli.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

Komisyonumuzda toplantı yaptık ve Disney Plus temsilcisini dinledik. Soruların yazılı olarak cevaplarını bekliyoruz. Sosyal medya meselesinin iki boyutu var. Pek çok mesleğin sona ereceği bir süreç var. Sosyal medya dijitalleşmenin ötesine geçti. Tiktok'taki saçmalıklar, İnstagram'da Filistin meselesindeki kotalar, X'teki sansürlemeler çok konuşuldu. Bugün uluslararası şirketler hiçbir standart olmadan pür liberal yaklaşımlarını doğru bulmuyoruz. Aileyi savunmak kamu düzenini savunmak sansürcülük olamaz. Hangi ülkede çalışıyorlarsa o ülkelerin kanununa uyuyorlar Türkiye'de ise çifte standart uyguluyorlar. Sosyal medyanın kötülükler merkezi olduğunu görüyoruz. Irkçılık, kadına şiddet, aile değerlerinin yok edilmesi gibi. Bir ülkeye savaş açsanız ancak böyle açabilirsiniz. Biz yasaklamalara da karşıyız. Yasaklamaların çözüm olmadığını da görüyoruz. Çocukların 16 yaş sınırı da olabilir ama vp ile burayı kullanmaya başlayacaklar. Artık sosyal medya kullanımı anne karnından doğdukları andan itibaren anne babalar çocukların önüne bilgisayar açıp sosyal medya ile tanıştırıyor. Bunlar doğru değil. Yeni düzenlemeler yapmamız lazım.

Haberin Devamı

YASA DIŞI BAHİS

Bu konu çok önemli. Ekonomik kayıp değil gençlerimizi de kaybediyoruz. Gençleri oyunlarla platformlara alıştırıyorlar. Daha sonra kumara bağımlı hale getiriyorlar. Dijitalleşme meselesi dünyanın en önemli meselesi. Elon Musk, Trump'ı destekledi ve bu seçimlerde doğrudan etki yaptı. Gençlerimizi sanal kumar ve oyun siteleri ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Aile ve birey kırmızı çizgimiz. Örf adetimizi korumak olmazsa olmazımız. Evrensel normlara dahi uymuyorlar. Terör örgütleri buradan varlığını yürütüyorlar. Fuhuş, cinsellik almış başını gitmiş. Bu mesele hepimizin meselesi, artık bir ulusal güvenlik meselesi. Toplumda bir infial duygusu yaratılmış durumda. Hiçbir değer yargısı taşımadan paylaşımlar yapılması, pornografik yayınlar yapılmasını kabul edemeyiz. Acilen düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bizim gençlerimizi korumalıyız. Gençleri korumak sansürcülük ise bundan tarafım. Hiçbir değer yargısı olmayanlara karşı kamu düzenimizi korumalıyız.

Haberin Devamı

DİJİTAL TELİF YASASI

Bu konuda uzun zamandır müzakere yürütüyoruz. Kanayan yaraya döndü, artık bıçak kemiğe dayandı. Yaygın medya ciddi ir varoluş sorunu ile karşı karşıya. Sizin yayınınızı alıp kullanarak CNN TÜRK'ten daha fazla reklam geliri alan kurumlar var. Emek hırsızlığının önüne geçmeliyiz. Tüm taraflarla görüşüyoruz. Google temsilcileri, bununla ilgili sitelerin etkileşimlerinde azalma var. Doğrudan reklam geliri azalması demek bu. Gerçek gazeteciliğin de son bulması demek bu. Dijital telif gerçek gazeteciliği doğrudan ilgilendiriyor. Acilen adım atmalıyız.