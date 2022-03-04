Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Kurtlar Vadisi, Kolpaçino, Acı Hayat dizilerinde oynayan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Hüseyin Elmalıpınar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

HÜSEYİN ELMALIPINAR NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncuları arasında yer alıyordu.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başlayan Elmalıpınar, ilk olarak "Çiçek Taksi" dizisi ile ekranlarda yer aldı.

Oyuncu, 2007 yılında yayınlanan "Kutsal Damacana" filmindeki rolüyle akıllarda kaldı.

Hüseyin Elmalıpınar, 2009 yılında "Kolpaçino" filminde "Hüseyin" adındaki bir kabadayıyı canlandırdı.

Elmalıpınar, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan "Acı Hayat" dizisinde, önce "Terzi"nin daha sonra ise "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi.

Fiziği ve ses tonuyla oyunculuk anlamında da dikkati çeken Elmalıpınar, "Kurtlar Vadisi" dizisinde ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı "Çalgı Çengi" filmiyle seyircilerin beğenisini kazandı.