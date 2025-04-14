HÜRKUŞ, yeni boyası ve tasarımıyla havalandı
14.04.2025 - 14:59Güncellenme Tarihi:
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli eğitim uçağı HÜRKUŞ'un yeni boyası ve tasarımıyla uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" denildi.
Paylaşımda, HÜRKUŞ'un görüntülerine yer verildi.