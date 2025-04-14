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HÜRKUŞ, yeni boyası ve tasarımıyla havalandı

14.04.2025 - 14:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)

HÜRKUŞ, yeni boyası ve tasarımıyla havalandı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli eğitim uçağı HÜRKUŞ'un yeni boyası ve tasarımıyla uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" denildi.

HÜRKUŞ, yeni boyası ve tasarımıyla havalandı

Paylaşımda, HÜRKUŞ'un görüntülerine yer verildi.

HÜRKUŞ, yeni boyası ve tasarımıyla havalandı

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