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Hürjet özel uçuş gerçekleştirdi! İlk kez görüntülendi

Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi. İniş takımlarının ilk kez kapatıldığı o uçuşu yalnızca TRT Haber kameraları kaydetti. HÜRJET, yeni kırmızı beyaz renkleriyle de havada ilk kez görüntülendi.

08.06.2023 - 10:54 |
Hürjet özel uçuş gerçekleştirdi! İlk kez görüntülendi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalar 2017 yılında atıldı. Türk mühendis ve işçiler gece gündüz çalıştı, bugüne 8 bin parça bir araya getirildi.

TRT Haber'in haberine göre, tasarım ve üretim faaliyetleri tamamen Türkiye'de yürütülen ilk jet uçağı oldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilk kez havalanan HÜRJET'in test uçuşlarına devam ediliyor. TUSAŞ, uçağın en önemli test uçuşlarından birinde kapılarını TRT Haber'e açtı.

Test pilotu Ercan Çelik, "Bugün ilk defa hürjet'in iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansı ona göre tabi ki kısıtlı limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımlarını yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalmış olacak dolayısıyla daha rahatça ve özgürce manevra yapabiliyor olacak" diyor.

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F-16 UÇUŞTA HÜRJET'E EŞLİK ETTİ

HÜRJET'in bu önemli uçuşuna, ÖZGÜR projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. HÜRJET'in performansı, kol uçuşu yapan F-16'dan gözlemlendi.

HÜRJET tamamlandığında, Milli Muharip Uçak KAAN'ın Uçuş ekibi de dahil olmak üzere Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılacak.

Ayrıca hafif taarruz uçağı olarak kullanılması ve TCG Anadolu'ya iniş kalış yapabilmesi de planlanıyor.

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