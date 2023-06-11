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Hürjet, Kaan, Kızılelma, Tayfun! Son test sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Vuruş hassasiyeti dünyada yok

Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı 'Hürjet', 25 Nisan'daki ilk uçuşundan itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Türk savunma sanayiindeki son gelişmeleri değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer ise CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun'un dikkat çeken özelliğini paylaşan Güçlüer, 'Tayfun karadan karaya bin kilometre menzilli Türk füzesi. Test atışları en son Karadeniz’de yapıldı. Vuruş hassasiyeti dünyada yok, 1 buçuk metre.' ifadelerini kullandı.

11.06.2023 - 17:11 |
Hürjet, Kaan, Kızılelma, Tayfun! Son test sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Vuruş hassasiyeti dünyada yok

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalarına başlanan Hürjet, ilk uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştirdi. Hürjet, o tarihten itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan Hürjet, bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kalarak, uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarı ile icra etti. Son uçuşunda ikinci test pilotu da yer aldı. Bundan sonraki test dönemlerinde Hürjet, iki pilot ile gökyüzünde olacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet uçmaya çok alıştı. Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da Hürjet'te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek TSK’ya vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamış olacağız" dedi.

Tek motorlu, tandem ve modern aviyonik süite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet’te ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

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Hürjet, Kaan, Kızılelma, Tayfun Son test sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Vuruş hassasiyeti dünyada yok

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer'in CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’deki gelişmeler dünyada en üst düzey karşılık buluyor.

Türkiye genelindeki Savunma Sanayi projelerinde 20 bin Türk mühendis çalışıyor. Hürjet demek hürriyet demek. Sadece eğitim uçağı değil savaş uçağı olarak da modernize edilecek.

İlave yakıt tankları ile menzili bin kilometre. 3 bin civarı test yapılıyor bir uçak için. Bazıları 10 kez yapılıyor. Bu kısa sürede tamamlanmış olması çok önemli. Biz bir uçak görüyoruz ama bir mühendis birkaç bin sistem görüyordur.

İlk hedef pilot yetiştirmek. Seri üretime geçtiğimizde yüz tane üretiriz. Hem ihraç edeceğiz, hem de lojistik açıdan ülkemiz kazançlı çıkacak.

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Hürjet, Kaan, Kızılelma, Tayfun Son test sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Vuruş hassasiyeti dünyada yok

‘SAVAŞ JETLERİNİ ÜRETMEK İÇİN ALT YAPI OLUŞUYOR’

İki pilotla uçması tam kapasiteye geçtiğini gösteriyor. Çok yakında seri üretime geçecek, bu çok önemli. Uçuş testleri son aşama. Maksimum 2025’e kadar seri üretime geçeceğiz. Her bir test havada uygulanabilir olup olmadığını gösteriyor. Savaş jetlerini üretmek için bir alt yapı oluşuyor.

Dünyanın sadece ilk SİHA gemisi olmasının yanı sıra bir uçak gemisi. TCG Anadolu’daki şerit elektromanyetik fırlatma sisteminin rampası olacak. HÜRJET’i her yerde göreceğiz.

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Hürjet, Kaan, Kızılelma, Tayfun Son test sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Vuruş hassasiyeti dünyada yok

KRALLARIN KRALI : KAAN MUHARİP UÇAK

5. nesil uçak. SİHA’ları, Kızılelmaları yönetiyor. TCG Anadolu’yu andırıyor, tam bir muharebe gücü. Türk bayrağı artık dünyanın her yerinde dalgalanmaya başladı. 2025-26’da testleri tamamlanacak, seri üretime geçilecek. Jet motoru üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Yeni nesil KAAN’lar Türk motorları ile uçacak.

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Hürjet, Kaan, Kızılelma, Tayfun Son test sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Vuruş hassasiyeti dünyada yok

ABD’de cumhuriyetçiler ile demokratlar Türkiye’ye uçak vermeyerek kendi ayağımıza sıkıyoruz diye tartışıyorlar.

DİKKAT ÇEKEN KANAT ÖZELLİĞİ

Şu plakların ve kanatçıkların büyüklükleri daha farklı. Dünya’da en keskin manevra yapacak bir uçak. Hiçbir pilot dünyada bu uçakla it dalaşı yapamaz. Hava kontrollü bir uçuş olacak.

Bizim elimizdeki uçak, hava muharebesi yapabilecek en iyi uçak. Bir kere daha tebrik ediyor, oradaki mühendislerimizin ellerinde öpüyorum. Gece gündüz çalışıyorlar.

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Hürjet, Kaan, Kızılelma, Tayfun Son test sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Vuruş hassasiyeti dünyada yok

TAYFUN: VURUŞ HASSASİYETİ DÜNYADA YOK

Tayfun karadan karaya bin kilometre menzilli Türk füzesi. Test atışları en son Karadeniz’de yapıldı. Vuruş hassasiyeti dünyada yok, 1 buçuk metre. Taarruz füzesi. İçeriye nüfuz edebilmeniz için gerekli. Afrin’de teröristin havalandırma bacasından girer.

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