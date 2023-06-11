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Emine Erdoğan: Projelerin katlanarak artmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atıl durumdaki orman okulunu restore ederek çocuk ve gençler için doğa okulu haline getiren Canik Belediyesi'ni tebrik etti.

11.06.2023 - 13:44 |
Emine Erdoğan: Projelerin katlanarak artmasını diliyorum

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: Yeşilin içinde bir okul… Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır.

Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Okulda çocuklarımıza organik üretimin nasıl yapıldığı, #SıfırAtık hareketinin ne olduğu uygulamalı olarak anlatılırken, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisi aşılanıyor.

Çocuklarımız için büyük bir kazanım olarak gördüğüm çevre projelerinin katlanarak artmasını diliyorum.

 

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