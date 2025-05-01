Hot Wheels’ın dev tekerli canavar kamyonları İstanbul’a geldi! Dünyaca ünlü pilotlar büyük şov için Türkiye’de

Motor sporları dünyasının devleri olan canavar kamyonlar, "Glow N Party"nin benzersiz atmosferinde karanlığı aydınlatacak neon ışıklar ve ateşleyici efektlerle unutulmaz bir şova imza atacak. Devasa lastikler, akrobatik hareketler, ezici geçitler ve nefes kesen atlayışlarla dolu bu gösteri, her yaştan izleyiciye eşsiz bir deneyim yaşatacak. Her biri birbirinden etkileyici 7 dev araç, araba yiyen bir canavara dönüşen dev robot, akrobatik motokros gösterisi, lazer şovları, gösteri öncesi parti ve backstage turu ile muhteşem bir gösteri İstanbulluları bekliyor.

Etkinlik öncesinde İstanbul’a getirilen araçlar, özel olarak deniz ve kara yoluyla taşındı, gösteri alanında son hazırlıklarına başladı. Pilotlar, şov öncesi araçlarını test ederken, teknik ekip de her detayı titizlikle kontrol ediyor. Adeta sahneye çıkmaya hazırlanan devasa yıldızlar gibi, her biri büyük bir şovun parçası olmak için gün sayıyor.

FENOMEN SÜRÜCÜLER İSTANBUL'DA!

Gösterinin dünyaca ünlü fenomen sürücüleri de bu özel etkinlik için İstanbul'a geldi. Motor sporları tutkunlarının yakından takip ettiği bu yıldız isimler, "Glow N Party"nin heyecanını doruğa taşıyacak performanslarıyla İstanbullu izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacaklar. Ünlü arabalar; 5 Alarm, Bigfoot, Bone Shaker, Gunkster, Mrga Wrex ve ağzından ateşler saçan, araba yiyen canavar Arctigon’u gösteride kullanacak, bu muhteşem şova imza atacak sürücüler İstanbul’a ulaştı.

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ÜNLÜ İSİMLER DE BU HEYECANA ORTAK OLUYOR!

İstanbul'da büyük bir heyecanla beklenen Hot Wheels Monster Trucks Live "Glow N Party" gösterisine, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiden yerlerini ayırtan ünlü isimler aileleriyle birlikte, bu muhteşem şovu tribünlerden takip ederek canavar kamyonların gücüne ve ışıltısına tanık olacaklar.

BİLETLER HIZLA TÜKENİYOR!

Bu kaçırılmaması gereken dev gösterinin biletleri Biletix ve Biletinial platformları üzerinden satışa sunuluyor. Sınırlı sayıda biletin kaldığı bu heyecan dolu etkinliğe katılmak ve "Glow NParty"nin ışıltılı dünyasına ortak olmak için acele edin!