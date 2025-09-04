Hızlı tren (YHT) hangi şehirlerde var?

Haberin Devamı

Türkiye'de şehirlerarası ulaşımı modernize eden ve seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltan Yüksek Hızlı Tren (YHT), 2009 yılından bu yana hizmet ağını sürekli genişleterek birçok büyük şehri birbirine bağlıyor. Başlangıçta Ankara merkezli olan hatlar, zamanla İstanbul, Konya, Eskişehir ve Sivas gibi önemli merkezleri de kapsayarak milyonlarca yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat alternatifi sunar hale geldi. Bu durum, "Hızlı tren hangi şehirlere gidiyor?" sorusunu sıkça gündeme getiriyor.

Yüksek Hızlı Tren ya da bilinen kısa adıyla YHT, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yüksek hızlı demiryolu hatları üzerinde, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen bir yüksek hızlı demiryolu hizmetidir. Türkiye'yi yüksek hızlı tren teknolojisiyle tanıştıran bu hizmet, ilk seferini 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattında gerçekleştirmiştir. Bu seferle birlikte Türkiye, Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren kullanan ülke unvanını almıştır. Yıllar içinde yapılan yatırımlarla Ankara-Konya, Ankara-İstanbul ve son olarak Ankara-Sivas gibi ana koridorlar da hizmete açılarak YHT, ülkenin ulaşım ağında vazgeçilmez bir konuma gelmiştir.

2025 yılı itibarıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT), Türkiye'nin birçok önemli şehrine ve bu şehirler arasındaki ara duraklara hizmet veriyor. YHT'nin ulaştığı ana şehirler ve güzergahlar şunlar: