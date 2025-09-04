Hızlı tren (YHT) hangi şehirlerde var?
YHT (Yüksek Hızlı Tren), Türkiye'de 9 farklı hat üzerinde yer alıyor. Bu yazıda YHT'nin hangi şehirlerde olduğuna ve bazı önemli bilgilere değineceğiz.
Türkiye'de şehirlerarası ulaşımı modernize eden ve seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltan Yüksek Hızlı Tren (YHT), 2009 yılından bu yana hizmet ağını sürekli genişleterek birçok büyük şehri birbirine bağlıyor. Başlangıçta Ankara merkezli olan hatlar, zamanla İstanbul, Konya, Eskişehir ve Sivas gibi önemli merkezleri de kapsayarak milyonlarca yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat alternatifi sunar hale geldi. Bu durum, "Hızlı tren hangi şehirlere gidiyor?" sorusunu sıkça gündeme getiriyor.
YHT nedir?
Yüksek Hızlı Tren ya da bilinen kısa adıyla YHT, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yüksek hızlı demiryolu hatları üzerinde, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen bir yüksek hızlı demiryolu hizmetidir. Türkiye'yi yüksek hızlı tren teknolojisiyle tanıştıran bu hizmet, ilk seferini 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattında gerçekleştirmiştir. Bu seferle birlikte Türkiye, Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren kullanan ülke unvanını almıştır. Yıllar içinde yapılan yatırımlarla Ankara-Konya, Ankara-İstanbul ve son olarak Ankara-Sivas gibi ana koridorlar da hizmete açılarak YHT, ülkenin ulaşım ağında vazgeçilmez bir konuma gelmiştir.
Hızlı tren hangi şehirlerde var?
2025 yılı itibarıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT), Türkiye'nin birçok önemli şehrine ve bu şehirler arasındaki ara duraklara hizmet veriyor. YHT'nin ulaştığı ana şehirler ve güzergahlar şunlar:
- Ankara - İstanbul Hattı: Bu hat üzerindeki YHT seferleri Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya (Arifiye), Kocaeli (İzmit, Gebze) ve İstanbul'dan geçiyor.
- Ankara - Konya Hattı: Trenler Ankara'dan hareketle Polatlı üzerinden Konya'ya ulaşıyor.
- Ankara - Eskişehir Hattı: İlk açılan hat olan bu güzergahta seferler Ankara, Polatlı ve Eskişehir duraklarını kapsıyor.
- Ankara - Karaman Hattı: Ankara'dan kalkan trenler, Konya üzerinden Karaman'a kadar hizmet veriyor.
- Ankara - Sivas Hattı: Bu güzergahtaki duraklar arasında Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas bulunuyor.
- İstanbul - Konya Hattı: İstanbul'dan başlayan seferler, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir üzerinden Konya'ya ulaşıyor.
- İstanbul - Karaman Hattı: İstanbul'dan kalkan trenler, Konya'ya uğradıktan sonra Karaman'a kadar gidiyor.
- İstanbul - Sivas Hattı: Bu hat, İstanbul'dan başlayıp Ankara ve Kırıkkale gibi şehirlerden geçerek Sivas'a kadar uzanıyor.