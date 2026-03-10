Hibe kararı! 6,5 milyon TL için sözleşme imzalandı

Haberin Devamı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında 7. çağrı döneminde Simav ilçesinden makine parkı sektöründe hazırlanan proje destek almaya hak kazandı.

Sınırlı Sorumlu Güney Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Makine Parkı yatırımı adıyla sunulan proje kapsamında genç yatırımcı Seda Yıldırım ile sözleşme imzalandı. Yapılan sözleşme çerçevesinde yatırımın yüzde 70'i hibe olarak desteklenecek.

Proje kapsamında toplam 6 milyon 503 bin 509 TL tutarındaki hibe ödemesi TKDK tarafından karşılanacak. Yapılacak makine parkı yatırımı ile bölgede tarımsal üretimde kullanılan ekipmanların ortak kullanımının sağlanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, IPARD III programı kapsamında kırsal alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere desteklerin devam edeceğini belirtti.