HES kodu kalktı mı, HES kodu zorunluluğu sona mı erdi?

Koronavirüs salgınının ortaya çıkması ile alınan önlemlerden biri de maske oldu. Vaka sayısının azalmasıyla önlem kararları değil, kaldırılan yasaklar gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kısıtlamaların değerlendirilmesi yönünde Bilim Kurulu'nu işaret etmişti. Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Peki, HES kodu kalktı mı?

HES kodu kalktı mı, kaldırıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Hiçbir kurumda HES kodu sorulmayacak.