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Her yıl yüzlercesi sakat kalıp ölüyor: Sakın bunu yapmayın

20.10.2026 - 08:55Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Her yıl yüzlercesi sakat kalıp ölüyor: Sakın bunu yapmayın

Hayvancılıkta kullanılan siyah plastik saman ipleri, yuvalarına taşıyan leyleklerin yavrularının ayaklarına ve boyunlarına dolanarak yaralanma, sakat kalma ve ölüm riski oluşturduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, duyarlılık çağrısı yaptı.

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Aydın'da doğanın korunmasına yönelik uyarıda bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, hayvancılıkta kullanılan siyah plastik saman iplerinin özellikle leylekler için ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Doğaya atılan plastik iplerin leylekler tarafından yuvalara taşındığını belirten Sürücü, bu durumun yavru kuşların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.

Her yıl yüzlercesi sakat kalıp ölüyor: Sakın bunu yapmayın

Leylekler, yuva yapmak ve yuvalarını düzenlemek amacıyla çevrelerinde buldukları çeşitli malzemeleri toplarken, yuvaya taşınan plastik saman iplerinin tehlike oluşturduğunu ifade eden Sürücü; "Leylekler bu ipleri toplayarak yuvalarına taşıyor. Ancak yuvalarda biriken ipler, yavruların büyüme sürecinde ayaklarına ve boyunlarına dolanarak yaralanmalarına, sakat kalmalarına, hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olabiliyor. Her yıl çok sayıda yavru leylek, insanların doğaya bıraktığı bu plastik ipler yüzünden zarar görüyor. Aynı zamanda büyük ve küçük baş hayvanlarda plastik ipler yüzünden tehlike altına giriyor. Hayvancılıkla uğraşan herkes, kullandığı saman iplerini doğaya atmak yerine bir yerde toplayıp uygun şekilde bertaraf ederek bu tehlikenin önüne geçebilir. Doğada gördüğünüz plastik saman iplerini toplayarak bir leyleğin yaşamını kurtarabilirsiniz. Doğayı korumak, bazen küçük bir sorumluluğu yerine getirmekle başlar" dedi.

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