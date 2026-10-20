EKONOMİ YÖNETİMİNDE PEŞ PEŞE ATAMALAR! SPK Başkanı görevden alındı, GİB'e yeni başkan

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Ekonomi yönetiminde dikkat çeken atama ve görevden alma kararları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığının başına Şinasi Candan getirilirken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı. Ekonomi yönetiminin önemli kurumlarını kapsayan kararlarla Gelir İdaresi Başkanlığında da yeni görevlendirmeler yapıldı.

SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTCÜ GÖREVDEN ALINDI

Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı.

Sütcü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa dilekçesini sunduğu bilgisi 19 Ekim'de kamuoyuna yansımıştı. Bir gün sonra yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınması resmileşti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ve sermaye piyasası faaliyetlerinin düzenlenmesi ile denetlenmesinde önemli görevler üstlenen SPK'nın başkanlığına yeni bir isim atanmasına ilişkin karar ise 20 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yer almadı.

KAMU GÖZETİMİ KURUMU BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINDI

Üst düzey görev değişikliklerinin yaşandığı bir diğer kurum Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oldu.

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2026/351 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kurum Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevinden alındı.

Bağımsız denetim alanının düzenlenmesi ve gözetiminden sorumlu olan kurumun başkanlığına yeni bir atama yapılmasına ilişkin karar da aynı Resmî Gazete'de bulunmuyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA ŞİNASİ CANDAN ATANDI

Ekonomi yönetimindeki bir diğer önemli değişiklik Gelir İdaresi Başkanlığında yaşandı.

2026/348 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığı görevine getirildi.

Vergi tahsilatı ve mükellef işlemlerinden sorumlu kurumda başkan yardımcıları da değişti.

Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım ile Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atandı. Ferhat Dinçer ise Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevine getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Hazine ve Maliye Bakanlığında da üst düzey bir atama gerçekleşti.

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2026/347 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Atama, Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in 19 Ekim itibarıyla emeklilik talebinde bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından geldi.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDE DE ATAMALAR YAPILDI

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde de yeni görevlendirmeler yapıldı.

2026/349 sayılı kararla Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, I. Hukuk Müşavirliğine ise Nigar Genç atandı.

Atama kararları yalnızca ekonomi yönetimiyle sınırlı kalmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında çok sayıda il müdürlüğünde değişiklik yapılırken Adli Tıp Kurumu ile çeşitli bakanlıklarda da yeni görevlendirmelere gidildi.

19 Ekim tarihini taşıyan Cumhurbaşkanlığı kararları, 20 Ekim 2026 tarihli ve 33406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.