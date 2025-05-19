Her şey bu kente atanan valiyle başladı! 400 kişilik nüfusa sahip mahalle yüz binlerce turistin akınına uğradı

3 yıl önce Vali Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye atanmasının ardından büyük önem verdiği 150 hane ve yaklaşık 400 nüfusa sahip Soğanlı Vadisi; gelinen noktada turist akınına uğruyor. Sıcak hava balonlarının da havalandığı vadiye gelen turistler, kültürel mirası havadan izleme şansına da sahip. 3 yıl önce verdikleri sözü yerine getirdiklerini ve Soğanlı Vadisi'nin bambaşka bir noktaya geldiğini kaydeden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek İHA'ya yaptığı açıklamada, "Soğanlı bambaşka bir coğrafya. Soğanlı; Kapadokya'nın girişi kapısı. Soğanlı'da gizemli Aziz George'nin memleketi olmasının yanı sıra şapeller, bin yıl önceden kalan tarihi yerleşim yerleri ile muhteşem bir alan. Ancak çok bakir kalmış; belki Ürgüp kadar, Uçhisar kadar tanınmamıştı.

Bu şimdi diğer açıdan baktığımız zaman avantaja dönüştü. Her şey planlanabilecek ve doğal yaşantısı içerisinde sıfırdan bize dizayn etme imkanı veren bir alan. Öyle ki Kayseri'de 3 yıl önce bir söz vermiştik, demiştik k; 'Soğanlı restore edilerek meydanı, sokak düzenlemesi, yürüyüş yolları, şapellerin restorasyonlarıyla beraber bambaşka bir hale dönüşecek' demiştik.

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Çok şükür valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz çok büyük mücadele verdik ve Soğanlı bambaşka bir noktaya geldi. İçine girdiğiniz andan itibaren o gizemli yapılar sanki sizinle konuşuyor hale geldi. Bir süre sonra tanıtım faaliyetleriyle beraber tanınır hale geldi. Hepinizin bildiği gibi TRT'de yayınlanan bir dizi ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı. O kadar ki hala bu devam ediyor. Karaağaç dizisi ile birlikte çekildiği evleri, sokakları görmek için bir sürü insan akın etti" dedi.

"SOĞANLI KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI'NA BAĞLANACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Soğanlı Vadisi'ni görmek için geldiğini ve bölgenin Kapadokya alan Başkanlığı içerisine alınması için çalışma başlattığını dile getiren Vali Çiçek, "Kültür Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyorum; özellikle bizzat Soğanlı Vadisi'ni görmek için Kayseri'ye geldi. Soğanlı'yı gördükten sonra bakanımız da bölgeye hayran kaldı ve dedi ki; 'Burayı Kapadokya Alan Başkanlığı içerisine almamız, ve burası için ayrıyeten bir yatırım programı düzenlememiz lazım'. Şuan Kültür Bakanlığı'nın uzman ekipleri bölgede neler yapılacağı noktasında projelendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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NÜFUSUNUN 675 KATI TURİST AĞIRLADI

Soğanlı Vadisi'ni 2024 yılında 270 bin turistin ziyaret ettiğini ve 35 bin kişinin de sıcak hava balonuyla uçuş gerçekleştirdiğini de sözlerine ekleyen Vali Gökmen Çiçek, "Soğanlı Vadisi nüfus olarak küçük bir köy. Ancak sadece 2024 yılında 270 bin kişi Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etti, 35 bin kişi balon uçuşu gerçekleştirmiş. Bölgeye bir anda canlılık verdi. Bu hızla giderse ve hayalimizdeki yatırımlarla da bizim 'bambaşka olacak' dediğimiz seviyeye doğru gidiyoruz.

Bundan da mutluyuz. Özellikle teyzelerimiz var Tarihi Soğanlı Bebeği yapan. Onların tanıtıma yaptıkları değerler, kadın kooperatifimizin tanıtıma yaptığı değer bir hareket getirdi. Erdemli Bölgesi'nde de yürüyüş yolları yaptık, sosyal tesis yaptık. Oraya da bir hareketlilik getirdi. Artık Soğanlı ve Erdemli Vadisi bizi heyecanlandırıyor ve önünün açık olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.