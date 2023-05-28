Hep birlikte sandık başına Türkiye! 13. Cumhurbaşkanı bugün seçiliyor

Yurtiçinde kayıtlı 60 milyon 769 bin 268 seçmen bugün cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanacak. 14 Mayıs'taki seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oranında oy aldı. Yüzde 50’inin (yüzde 50 artı 1) üzerinde oy alan bir aday olmadığı için YSK’nın daha önce ilan ettiği ikinci tur takvimine geçildi. Seçimin ikinci turunda yüzde 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Türkiye genelinde 191 bin 885 sandıkta oy kullanılacak. Oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

14 Mayıs'taki ilk turda en çok oyu alan iki aday, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan biri Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçilecek. Bu turda sonuçların erken saatlerde alınması bekleniyor.



KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN



Bu turda da oyunuzu 14 Mayıs'ta kullandığınız aynı sandığa atacaksınız. Geçen seçim oy kullanmadıysanız YSK'nın internet sitesinden sandığınızı öğrenebilirsiniz. Seçmen bilgi kağıdının yanınızda olması şart değil. Ancak üzerinde TC kimlik numarasının yazılı olduğu, fotoğraflı ve resmi nitelikli bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ehliyet gibi) bulunması şart. Oy kullandıktan sonra seçmen listesinde isminizin olduğu yeri imzalamayı unutmayın.

OY VERME İŞLEMİ ESNASINDA NELER OLACAK?



Görevli üye tarafından seçmenin adı sandık seçmen listesinde bulunduktan sonra seçmene oy kullandırılacak. Başkan, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile birleşik oy pusulasını hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra “TERCİH” veya “EVET” mührünü seçmene vererek kapalı oy verme yerini gösterecek.



Başkan tarafından seçmene kapalı oy verme yerine girmeden önce birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “TERCİH” veya “EVET” mührünü basması, “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği açıklanacak.

Seçmene cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği söylenecek.



Birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyecek.



Zarf ve birleşik oy pusulasını alan seçmenin oyunu kullanmadan önce danışmak veya görüşmek amacı ile başka bir yere gitmesine veya sandık çevresinde başka bir kimse ile görüşmesine izin verilmeyecek.