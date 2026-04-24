Hedef yeni enerji mimarisi... Bakan Bayraktar: Daha dirençli daha esnek bir piyasa hedefliyoruz

Bakan Bayraktar, EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından Antalya’da düzenlenen “Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi”ne katıldı.

Büyük buhran

Dünyanın, en büyük enerji krizlerinden birini yaşadığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Küresel petrol ve doğal gaz piyasalarının adeta şah damarı olan Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve sonrasında yaşanan gelgitler, tüm ülkeleri diken üstünde tutuyor. Enerji alanında adeta büyük buhran ile karşı karşıyayız.” diye konuştu.

Devrim niteliğinde

Bakan Bayraktar, 2002’de enerjide piyasa serbestleşmesi ile çok köklü bir dönüşüm yaşandığını, 2016’daki Milli Enerji ve Maden Politikası ile ikinci dönüşüm sürecine girildiğini kaydederek “Bu yeni dönemde yerli kaynaklara yönelik stratejilerimizle, altyapı yatırımlarıyla, kaynak ülke-güzergâh ve form çeşitlendirmeleriyle arz güvenliğimizi teminat altına alacak adeta devrim niteliğinde hamleler yaptık.” dedi.

Yeni enerji mimarisi

Milli Enerji ve Maden Politikası’nın 10’uncu yılında uzun dönemli enerji planlamalarında revizyon yapacaklarına işaret eden Bakan Bayraktar, “Üzerinde çalıştığımız bu planda yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni program ile daha dirençli, daha esnek ve elektrikleşme ile dijitalleşmenin merkezde olduğu yeni bir enerji piyasaları hedefliyoruz.” diye konuştu.

Şu anda risk yok

Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gazda Türkiye’nin Hürmüz’e olan bağımlılığının en düşük düzeyde olduğunu dile getirerek “Arz güvenliğimiz açısında Türkiye’de şu anda bir risk bulunmuyor.” dedi. Akaryakıt piyasalarındaki krizle bağlantılı dalgalanmaları önlemek için Eşel Mobil Sistem’e geçtiklerini anımsatan Bayraktar, “Motorinde bugün itibarıyla ÖTV’yi sıfırladık. Yıl sonuna kadar oluşabilecek 600 milyar liralık ekonomik yükü vatandaşlarımızın üzerinden kaldırmış olduk.” diye konuştu.

Merkez ülke

Bakan Bayraktar, yaşanan bu krizin, enerjide yeni iş birlikleri ve yeni rotalar ile Türkiye’yi bir merkez ülke haline getirebileceğini vurgulayarak “Örneğin yıllardır konuştuğumuz, Türkmen doğal gazını Hazar üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya götürecek bir boru hattını hayata geçirmek. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor.” dedi.

Basra’ya uzanan petrol hattı

Yine Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nın Basra’ya uzatılması konusunu yıllardır ifade ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, “Katar'dan Türkiye'ye gelebilecek bir doğal gaz boru hattının, önemli olduğunu düşündüğümüz bir başka proje.” diye konuştu.

Elektrikte iş birlikleri

Bakan Bayraktar, elektrik konnekte hatlarıyla ilgili de projeleri olduğunun altını çizerek “Bakü’de imzaladığımız Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Anlaşması ile Azerbaycan’da üretilen yenilenebilir enerjinin Avrupa’ya ulaştırılmasını temin edeceğiz. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar uzanan, bölge ülkeleriyle entegre bir elektrik iletim hattı üzerinde de çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altyapı ve yatırımlar

Türkiye’nin altyapıya verdiği önem ve bu alana yaptığı yatırımla krizlere karşı dayanıklı bir hale geldiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, gazlaştırma kapasitesini 161 milyon metreküpe çıkarttıklarını, yapılan anlaşmalarla Kuzey Amerika çıkışlı daha rekabetçi bir doğal gazı tedarik etmeye başladıklarını söyledi.

Depolar yüzde 75 dolu

Bakan Bayraktar, yer altı depolama tesislerinin kapasitelerini arttırmaya yönelik çalıştıklarını anlatarak “Yaşadığımız bu kriz döneminde depolarımız bugün itibarıyla yüzde 75 doluluk oranına sahip. Türkiye, 2028’de tükettiği doğal gazın en az yüzde 20’sini depolayabilecek kapasiteye sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

Güneşin yükselişi

Dünyada büyük bir elektrikleşme trendi olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Elektrik kurulu gücümüz, mart ayı sonu itibarıyla 125 bin megavatı aşmış durumda. Güneş ve rüzgâr kurulu gücümüzün toplamı, yüzde 33’lük pay ile 41 bin 517 megavata ulaştı. Güneş enerjisi Türkiye’de, 2026 yılı sonunda toplam kurulu gücümüzün içerisinde hidrolik gücü geçmek suretiyle bu sene en büyük paya sahip olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Destekler devam edecek

Bakan Bayraktar, elektrik dağıtımında istenen seviyede olmadıklarını bildirerek vatandaş memnuniyetini maksimum düzeye çıkartmak zorunda olduklarına değindi. Son 3 yılda, doğal gaz ve elektrikte vatandaşlara 1,85 trilyon lira fatura desteği verdiklerini açıklayan Bakan Bayraktar, “Az tüketenin destekten istifade ettiği, çok tüketenin de destek kapsamı dışına çıkarıldığı yeni bir yapıya geçtik. Faturalara olan desteklerimiz, bu prensipler çerçevesinde devam edecek.” mesajını verdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de zirveye katılanlar arasında yer aldı.