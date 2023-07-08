'Hedef Kızılelma' belgeselinin ikinci bölümü yayınlandı! İşte milli gururun hikayesi...

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir çağın kapılarını açtı. Kızılelma insansız savaş uçağının geliştirilme serüveni "Hedef Kızılelma" belgeselinde anlatıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. İlk bölümü 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı. Galaya yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Belgeselde Türkiye'nin yerli ve milli İnsansız hava aracının hikayesi anlatıldı.

Belgeselinin ikinci bölümü ise büyük bir merakla bekleniyordu. "Hedef Kızılelma" 2. bölümü CNN Türk ve Baykar'ın sosyal medya hesabında izleyici ile buluştu