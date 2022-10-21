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HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 19 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

21.10.2022 - 17:37 | | İHA
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesi sonrasında duruşma hazırlık zaptını tamamladı. Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, yargılama için 19 Aralık gününü belirledi.

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