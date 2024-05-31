HDP'li eski belediye başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli polis ekipleri, bu sabah saat 06.00’da bir kadının hareketlerinden şüphelendi. Ekipler kadını durdurarak kimlik sordu. Şüpheli, Yüksel Yaşar adına düzenlenen kimliği polise verdi. Ekipler kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli kadının parmak izine bakıldı. Yapılan çalışmada şüphelinin Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu görüldü.

Yaşar’ın GBT sorgusunu yapan polis, şüpheli hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı olduğunu gördü.

Betül Yaşar’ın Bosna Hersek’e kaçmak için kardeşi Yüksel Yaşar adına sahte kimlik ve pasaport düzenlediği tanınmamak için de havalimanına gelirken başörtüsü taktığı ortaya çıktı.

Yaşar polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşar işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.