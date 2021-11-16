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HDP'li eski başkanla birlikte Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

HDP'li eski belediye başkanının da aralarında olduğu 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

16.11.2021 - 23:13 | | AA
HDP'li eski başkanla birlikte Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

HDP'li eski belediye başkanı, terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan iş adamı ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir kişi yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y, diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. ve üçüncü kişinin de aranan FETÖ şüphelisi N.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.Y. ile A.A'nın Adıyaman, N.A'nın da Antalya terörle mücadele şubesi ekiplerine teslim edilecekleri öğrenildi.

H.Y, 2018 yılında İçişleri Bakanlığınca, hakkındaki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırmıştı.

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