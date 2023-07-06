GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri HDP binasına operasyon: Terörist başı Öcalan'ın posterleri bulundu
ABONE OL

HDP binasına operasyon: Terörist başı Öcalan'ın posterleri bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Esenyurt’taki ilçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

06.07.2023 - 15:56 |
HDP binasına operasyon: Terörist başı Öcalan'ın posterleri bulundu

Esenyurt’ta HDP ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin bulunduğunu belirleyen terör polisi, ilçe binasına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda terörist fotoğrafı, yasaklı yayın, pankartla beraber Öcalan fotoğrafları ele geçirildi.

HDP binasına operasyon: Terörist başı Öcalanın posterleri bulundu



İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Esenyurt’taki ilçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Ekipler binaya bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda ilçe binasında yapılan aramada 20 meşale, 4  havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLER

Stoltenberg: Erdoğan, İsveç lideriyle görüşecek

Stoltenberg: Erdoğan, İsveç lideriyle görüşecek

Prof. Dr. Naci Görür depremde en tehlikeli zemini açıkladı! 100 kişiden 45'i bilmiyor

Prof. Dr. Naci Görür depremde en tehlikeli zemini açıkladı! 100 kişiden 45'i bilmiyor

İsveç’ten tarihi karar! Terör örgütü PKK’yı finanse etmeye çalışan şahsa hapis cezası

İsveç’ten tarihi karar! Terör örgütü PKK’yı finanse etmeye çalışan şahsa hapis cezası