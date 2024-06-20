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Haziran kaç çekiyor 2024? Bu yıl haziran ayı 30 mu 31 mi çekiyor?

Haziran ayının son günlerine yaklaşıyor. 2024 yılında haziran ayının kaç gün süreceği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Şubat ayı kaç çekiyor, 30 mu 31 mi?

20.06.2024 - 12:32 |
Haziran kaç çekiyor 2024? Bu yıl haziran ayı 30 mu 31 mi çekiyor?

2024 Haziran ayı kaç çekiyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haziran ayının bitmesine kısa bir süre kaldı.

Haziran kaç çekiyor 2024?

Haziran ayı bu yıl 30 çekiyor.

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

 

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