Hayrabolulu çiftçilere 1 milyon TL’lik fide desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkısıyla yürütülen "Genç Çiftçilerin Tarıma Kazandırılması Projesi" kapsamında, yüzde 75 Bakanlık desteği ve yüzde 25 üretici katkısı ile toplam 1 milyon liralık bütçe kullanılarak lahana, karnabahar ve kıvırcık çeşitlerinden oluşan fideler açık alanda üretim yapan çiftçilere teslim edildi.

ÇİFTÇİLERİN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Hayrabolu'da düzenlenen fide dağıtım törenine İl Müdürü Mehmet Aksoy, İlçe Müdürü Mustafa Gürcan Evin, teknik personel ve üreticiler katıldı. İl Müdürü Aksoy, projeyle genç çiftçilerin tarıma kazandırılmasının ve girdi maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Tören sonunda üreticilere fideler teslim edildi.