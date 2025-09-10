GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHayrabolulu çiftçilere 1 milyon TL’lik fide desteği
HaberlerGündem Haberleri Hayrabolulu çiftçilere 1 milyon TL’lik fide desteği

Hayrabolulu çiftçilere 1 milyon TL’lik fide desteği

10.09.2025 - 12:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hayrabolulu çiftçilere 1 milyon TL’lik fide desteği

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi "Genç Çiftçilerin Tarıma Kazandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon TL'lik bütçeyle tam 212 bin 100 adet kışlık sebze fidesi üreticilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkısıyla yürütülen "Genç Çiftçilerin Tarıma Kazandırılması Projesi" kapsamında, yüzde 75 Bakanlık desteği ve yüzde 25 üretici katkısı ile toplam 1 milyon liralık bütçe kullanılarak lahana, karnabahar ve kıvırcık çeşitlerinden oluşan fideler açık alanda üretim yapan çiftçilere teslim edildi.

Hayrabolulu çiftçilere 1 milyon TL’lik fide desteği

ÇİFTÇİLERİN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Hayrabolu'da düzenlenen fide dağıtım törenine İl Müdürü Mehmet Aksoy, İlçe Müdürü Mustafa Gürcan Evin, teknik personel ve üreticiler katıldı. İl Müdürü Aksoy, projeyle genç çiftçilerin tarıma kazandırılmasının ve girdi maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Tören sonunda üreticilere fideler teslim edildi.

Güncel Haberler

Okullar açıldı, dünyaca ünlü sahildeki yoğunluk yarı yarıya düştü
#Gündem

Okullar açıldı, dünyaca ünlü sahildeki yoğunluk yarı yarıya düştü

Ne tavuk ne de kırmızı et sofraların vazgeçilmezi balık! Bu yıl fiyatlar cep dostu olacak
#Ekonomi

Ne tavuk ne de kırmızı et sofraların vazgeçilmezi balık! Bu yıl fiyatlar cep dostu olacak

Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseltti! Gram altın 4 bin 915 TL’ye yükseldi
#Ekonomi

Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseltti! Gram altın 4 bin 915 TL’ye yükseldi