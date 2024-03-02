Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirildi

Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar saldırganları yakaladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganları gözaltına alıp polis merkezine götürürken, çevrede incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı. Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.(DHA)