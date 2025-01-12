Hayatını kaybeden Manisa'nın amatör futbolun sevilen ismi Ömer Şen son yolculuğuna uğurlandı

Manisa 1. Amatör Küme’de mücadele eden Akmescitspor-Hamzabeylispor maçının 33. dakikasında Akmescitspor Başkanı Ömer Şen, kalp krizi geçirdi. 8 Eylül Hastanesine kaldırılan Ömer Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şen'in ölüm haberi başta amatör spor kulüplerinde olmak üzere Manisa'da büyük bir üzüntüye neden oldu. Kulüp Başkanı Şen'in ölüm haberi üzerine karşılaşma 0-0 devam ederken yarıda kaldı ve tatil edildi.



AMATÖRÜN SEVİLEN İSMİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa’da yıllardır amatör futbola destek veren, amatörün duayenlerinden olan ve aynı zamanda bir dönem muhtarlık da yapan Ömer Şen için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Kanık ve spor camiası katıldı. Akmescit Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ömer Şen, Kırtık mezarlığında toprağa verildi.

Haberin Devamı