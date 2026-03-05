Hayati uyarı! IBAN kiralayanlar 10 yıla kadar hapisle yargılanabilir

Haberin Devamı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Hukuki Haklar ve Riskler" konulu söyleşiye katılarak bilişim suçları ve dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı kritik uyarılarda bulundu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarında ciddi bir artış yaşandığını belirten Başsavcı Uğurlu, dijital ortamda hiçbir izin tamamen kaybolmayacağını vurgulayarak, vatandaşların özellikle kişisel verilerin korunması ve sosyal medya paylaşımları konusunda hukuki sorumluluk taşıdıklarını ifade etti.



"4 ile 10 yıl arası hapisle yargılanabilir"

Dolandırıcıların kendi adlarına kayıtlı hesap veya hat kullanmadığını, bunun yerine özellikle öğrencileri ve iyi niyetli vatandaşları hedef aldığını kaydeden Başsavcı Uğurlu, "Kolay para vaadiyle hesaplarını kullandıranlar, zincirin sonunda görünen kişi oldukları için dolandırıcıyla aynı cezai sorumluluğu taşır. Türk Ceza Kanunu’na göre bu suç 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörür ve mağdur sayısınca ayrı ayrı ceza verilebilir. Tanımadığınız kişilere hesap kiralamak, kısa vadeli kazanç uğruna telafisi ağır sonuçlar doğurabilir" dedi.



"Yapay zeka ve Deepfake manipülasyonuna dikkat"

Yapay zeka teknolojilerinin "Deepfake" gibi yöntemlerle yeni suç mecraları oluşturduğuna dikkat çeken Uğurlu, ünlü isimlerin ses ve görüntülerinin taklit edilerek vatandaşların yatırım tuzaklarına çekildiğini söyledi. Dijital dünyada her içeriğin teknik olarak üretilebilir olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayan Uğurlu, eleştirel düşünce ve temkinli yaklaşımın kişisel güvenlik için şart olduğunu, ayrıca "hesabım çalındı" şeklindeki savunmaların teknik incelemeler karşısında her zaman yeterli görülmediğini de sözlerine ekledi.