Hayalleri ev almaktı ama 13 milyon TL dolandırıldılar! İzmirli aile, sosyal medyadan tanıdıkları şahsa güvendi

İzmir'de yaşayan ve 30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı. Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Ş. ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı. İddiaya göre, Gürkan çifti, ev alması için 25 bin avrosunu elden, 300 bin avrosunu ise banka aracılığıyla olmak üzere toplam 325 bin avroyu Çınar Ş.'ye gönderdi. Çift, daha sonra Karadağ'a giderek beğendikleri evi almak için girişimde bulundu. Ancak Çınar Ş., çeşitli gerekçeler öne sürerek satın alma işlemini gerçekleştirmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

DURUMU TÜRK YETKİLİLERİNE BİLDİRMİŞ

Çınar Ş.'nin avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan savunmada, Çınar Ş.'nin çiftten parayı aldığını kabul ettiği ancak sonrasında Gürkan ailesiyle ilgili bir cinayet olayını haberlerde okuduğu, bu nedenle paranın suça karışmış olabileceğinden şüphelendiği ifade edildi. Avukat, Çınar Ş.'nin bu durumu Türkiye'deki yetkililere bildirdiğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iki kez başvuru yaptığını belirtti.

Haberin Devamı

'ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEYEREK BİZİ OYALADI'

Yaşadıklarını anlatan İskender Gürkan, "Yüzde 3 komisyon karşılığında sadece ev almak üzere, orada 3 şubesi olan danışman bir emlakçıya para verdik. Parayı yatırırken dekonta 'Karadağ'da ev almak üzere verilen paradır' diye yazdık. 'Her bulduğumuz ev için 'Bu iyi değil' diyerek oyaladı. Sonra bir evi beğendik, ısrar da edince 'Bu ülkenin yasalarına göre noterden ön satış sözleşmesini yapın, 15 gün müsaade alın' dedi. Dediğini yaptık ancak 15 gün sonra ne parayı getirdi ne de evi alabildik. Sonrasında hiç yüz yüze görüşemedik. 'Parayı ödeyeceğim, kusura bakmayın' diyor, oyalıyor. Mahkemelere başvuracağımızı söyledik. Bu kez gazetede ailemizle ilgili okuduğu bir haber üzerine paramızı vermediğini söyledi. Başımıza talihsiz bir olay gelmişti. Kardeşim Haşmet Gürkan (54), oğlu Devrim Gürkan (31) tarafından öldürülmüştü. Oğlu Devrim Gürkan'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Orada zaten mağdur biziz. Haberi tam olarak okusaydı mağdurun da şikayetçinin de biz olduğumuzu görecekti. Amacı, dolandırıcılıktan ceza davası açılmamasını sağlamak. Bizim gibi Karadağ'da mağdur olan 50'den fazla insan var olduğunu duyduk. Türk adaletine güveniyorum. Soruşturma derin yürütülüyor. Ayrıca Karadağ'daki savcılara da teşekkür ediyorum. Dosyayı titizlikle inceliyorlar" diye konuştu.

Haberin Devamı

Eşi Dürdane Gürkan ise "Orada bir şey almak isteyen kendi halletsin. Sosyal medyadan görüp yapmasın. Canları yanıyor. Güvenmesinler. Kendileri gidip, görüp, alsın. Adalet istiyoruz. Çok mağdur olduk. Çocuklarımız da mağdur. Paramızın iade edilmesini istiyoruz. Adli hiçbir sorunumuz yok, paramızı ödesin" dedi.