Havyarı 2 milyon liraya satılıyor! Tunceli'de balıkçıların ağlarına takıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde balıkçılık yapan İlyas Çelikel, balık ağını çekerken 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı tuttu.

Havyarının 2 milyon lira civarında olduğu öğrenilen 42 kilo ağırlığındaki balığı ağında gören Çelikel, hayvanı daha sonra doğal yaşamına saldı.

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sibirya Mersin balığı

Az tuzlu suları seven bu balık türü Keban Barajı'nda da son 5 yılda görülmeye başlandı. Nesli tükenen balıklar arasında olan Sibirya Mersini'nin Havyarı çok kıymetli olarak biliniyor. Uzunluğu 4 metre ve 1 buçuk tona kadar büyüyen bu balığın ağırlığının sadece yüzde 10’u kadar bir havyar üretme kapasitesine sahip olabiliyor. Nadir üretilen ve yaşayan bu balığın havyarı çok pahalı ve çok değerlidir. Türleri 30 ile 100 yıla kadar yaşayabilmektedir.