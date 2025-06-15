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Havaların ısınmasıyla ortaya çıktı! Çok zehirli, ölüme bile neden oluyor

15.06.2025 - 15:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte et yiyen zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

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