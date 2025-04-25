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Hataylı vatandaş deprem anında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

25.04.2025 - 12:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hataylı vatandaş deprem anında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde evi ve iş yeri hasar gören oto kılıfı döşeme ustası Rasim Zorla, afet sırasında havlayarak uyanmasını sağlayan köpeği "Fındık"a özenle bakıyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Zorla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Nardüzü Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Hataylı vatandaş deprem anında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

Afet sırasında Pekinez cinsi köpeği "Fındık"ın havlayarak uyandırması sayesinde eşiyle dışarı çıkmayı başaran Zorla'nın evi ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki iş yeri hasar gördü.

Zorla ve eşi, daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Sakarya Konteyner Kenti'ne yerleşti.

Depremzede esnaf için kurulan Ahi Evran Konteyner Çarşı'da geçen yıl atölye açıp mesleğe dönen Zorla, can dostu olarak gördüğü köpeğini yanından ayırmıyor.

Müşterilerinin araçları için koltuk ve tavan kılıfı döşeyen Zorla, işe 2 yaşındaki köpeğiyle gidip geliyor.

Hataylı vatandaş deprem anında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

"ONUN SEVGİSİ BAMBAŞKA"

Rasim Zorla, AA muhabirine, köpeğini 2 aylıkken sahiplendiğini söyledi.

"Fındık" ile aralarında bağ oluştuğunu dile getiren Zorla, "Depremde yanımdaki köpeğimin havlamasıyla ayağa kalktık. Onun sevgisi bambaşka. Çadırda kaldığımız zamanlarda onu ağlayarak yıkadım, hastalandığında veterinere götürdüm. Evlattan farkı yok. O günler gözümde canlandığında ağlayasım geliyor." diye konuştu.

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Zorla, köpeğinin deprem sonrasındaki zor günlerini atlatmasına katkı sunduğunu, atölyede kendisine mesai arkadaşlığı yaptığını anlattı.

Hataylı vatandaş deprem anında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

Sanayi esnafının da köpeğine sevecen yaklaştığını dile getiren Zorla, "Fındık herkesi sevgiyle karşılıyor, oynamak istiyor. Buradaki herkes de onu tanıyor, seviyor. Sanayinin maskotu oldu." dedi.

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