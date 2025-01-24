Hataylı temizlik görevlileri de sosyal medyanın fenomen şarkısıyla halay çekti

Sosyal medyada son günlerde beğeni toplayan Van yöresi ‘Balık Tendürde' türküsü akımına Payas Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri de katıldı. Ellerine süpürgelerini alarak dans eden temizlik işçilerinin o anları sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü.





“BÖYLE BİR VİDEO ÇEKTİLER, MUTLU OLDUK VE EĞLENDİK”

İşini severek yaptığını belirten 2 yıllık temizlik görevlisi Hamza Söylemez (38), “Bizim için video motivasyon oldu. Hem işimizi yapıyoruz hem de böyle bir video çektiler, mutlu olduk ve eğlendik. Küçük bir eğlencenin bu kadar motivasyon olacağını bilmiyorduk, enerji oldu bizim için” dedi. 8 yıldır temizlik personeli olarak çalışan Ali Pınar (38), “Çektiğimiz video sonrası beni Şanlıurfa'dan, Gaziantep'ten ve İslahiye'den arayan arayana, bayağı bir ünlü olduk.

Herkes 'çok memnunum', kimi arıyor 'mükemmel ve süper olmuş' diyor. Biz işimizi severek yaptığımız için bu video da bize ekstra motive ederken, daha güçlü ve daha neşeli çalışmamıza sebep oldu. Daha önceden çöpleri temizlerken çektiğimiz videolar hiç beğeni ve izlenme almadı. Geçen çektiğimiz video ile çok fazla beğeni ve yorum aldık herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.