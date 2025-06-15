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Hataylı baba depremde eşini kaybedince çocuklarına hem anne hem baba oldu!

15.06.2025 - 10:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hataylı baba depremde eşini kaybedince çocuklarına hem anne hem baba oldu!

Hatay'da asrın felaketinde 3 evladını ve eşini kaybeden gazeteci Mahmut Şan, enkazdan kurtardığı 4 evladına hem annelik hem de babalık yaparak hayata tutunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Şan ailesi depreme Mehtap apartmanında yakalandı. Asrın felaketinde yerle bir olan apartmanda Gazeteci Mahmut Şan'ın evlatları; Hatice, Muhammed, Selahaddin ve eşi Fatma hayatını kaybetti.

Hataylı baba depremde eşini kaybedince çocuklarına hem anne hem baba oldu

Çöken binadan yaralı olarak kurtulan baba Şan kızları; Kadriye, Cansu, Yağmur ve otizmli Mahmut'u enkazdan kurtarmayı başardı. Evlatlarını ve eşini Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defneden baba, hayatta kalan evlatlarıyla birlikte yaşama tutundu. Çocuklarıyla zaman geçiren ve onlarla yakından ilgilenen Şan, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaparak depremde vefat eden evlatlarının acısını dindiriyor.

Hataylı baba depremde eşini kaybedince çocuklarına hem anne hem baba oldu

"DEPREMDEN ÖNCE BABALAR GÜNÜ'NÜ AİLECEK OLARAK KUTLUYORDUK AMA ARTIK BABALAR GÜNÜ BİZİM İÇİN ÇOK HÜZÜNLÜ GEÇİYOR"

Asrın felaketi sonrasında bayramların ve özel günlerin kendileri için buruk geçtiğini ifade eden Mahmut Şan, "6 Şubat depremi benim için felaket oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet ediyorduk. Depremde eşim ve 3 evladım rahmetli oldu. Benim 7 çocuğum vardı. Hepimiz enkazın altında kalmıştık. O süreçte bir engelli oğlum Mahmut ve 3 evladım; Kadriye, Yağmur ve Cansu ile enkazdan sağ kurtulduk.

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Hataylı baba depremde eşini kaybedince çocuklarına hem anne hem baba oldu

Hayata karşı ayaktayız ama ölmüş gibiyiz. Şu anda 3 evladımla beraber hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Depremden önce Babalar Günü'nü ailecek olarak kutluyorduk ama artık Babalar Günü bizim için çok hüzünlü geçiyor. Çünkü 6 Şubat bizi gerçekten çok yıprattı. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.

Hataylı baba depremde eşini kaybedince çocuklarına hem anne hem baba oldu

Babalar Günü ve bayramların sadece ismi kaldı bizim için bu yüzden üzüntülüyüm. Allah hiç kimseye böyle evlat ve eş acısı vermesin. Çocuklarımı okula götürdükten sonra gidip alıyorum. Yemeklerini yapıyoruz. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Annesiz evde çok zor oluyor. Annenin hem çocuklar hem de baba için çok önemi var. O yüzden hem anne hem de babalık yapmak zor ama yapacak bir şey yok. Çocuklarıma babalık ve annelik yapmak beni hayatta tutuyor" ifadelerini kullandı.

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