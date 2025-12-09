GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi
HaberlerGündem Haberleri Hatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi

09.12.2025 - 19:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi

Hatay’da bir yaylada heyelan meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerde, heyelandan etkilenen olmadığı tespit edildi.

Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir vatandaşın heyelandan zarar görmediği tespit edildi. Bölgeye güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek toprak kaymasına yönelik önlem alındı.

Güncel Haberler

Bitlis'te kar yağışı! Hayatı felç etti
#Gündem

Bitlis'te kar yağışı! Hayatı felç etti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi
#Gündem

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde heyelan meydana geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde öğrenciler okulda istiridye mantarı üretiyor
#Gündem

Muğla'nın Milas ilçesinde öğrenciler okulda istiridye mantarı üretiyor