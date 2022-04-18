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Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında sabotaj ihtimaliyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

18.04.2022 - 18:08 | | İHA
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama!

İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi’nde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan orman yangını, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan O.K ve M.K adlı şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından 'kasten orman yangınına sebep olmak' suçundan sevk edildikleri Dörtyol Adliyesinde tutuklandı.

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