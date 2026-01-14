Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Karasu köprüsü mevkiinde yaşandı. Volkswagen marka 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada araçlarda sıkışan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede 1 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Ölen şahıs cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.