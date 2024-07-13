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Hatay'da orman yangını! Havadan müdahale başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler helikopterler ile havadan müdahaleye başladı.

13.07.2024 - 16:11 | | Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)
Hatay'da orman yangını! Havadan müdahale başladı

Arsuz’un kırsalında Haymaseki Mahallesi'nin yerleşim alanları yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hızla yayılan yangında alevlerin mahallenin Boynuyoğun ve Söbeseki sokağına kadar yaklaştığı bildirildi.

Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterleri yanı sıra kara ekipleri de yangın bölgesinde alevleri söndürme çalışmalarını sürdürürken, rüzgarın etkisiyle de yangın hızla başka alanlara da ilerlediği öğrenildi.

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