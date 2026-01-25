GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay’da müstakil ev yangında alevlere teslim oldu
HaberlerGündem Haberleri Hatay’da müstakil ev yangında alevlere teslim oldu

Hatay’da müstakil ev yangında alevlere teslim oldu

25.01.2026 - 00:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay’da müstakil ev yangında alevlere teslim oldu

Hatay’da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu.

Güncel Haberler

Reyhanlı’da E-5 kara yolunda tırda yangın çıktı
#Gündem

Reyhanlı’da E-5 kara yolunda tırda yangın çıktı

Kuyuya düşerek mahsur kalan yaralı vatandaşı itfaiye kurtardı
#Gündem

Kuyuya düşerek mahsur kalan yaralı vatandaşı itfaiye kurtardı

Hatay’da müstakil ev yangında alevlere teslim oldu
#Gündem

Hatay’da müstakil ev yangında alevlere teslim oldu