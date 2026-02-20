Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Hatay'da merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan bir deprem yaşandığını açıkladı. 06.10 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak duyuruldu.

Depremin derinliği ise 9.27 kilometre olarak kaydedildi.

