Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Hatay'da merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan bir deprem yaşandığını açıkladı. 06.10 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak duyuruldu.

Depremin derinliği ise 9.27 kilometre olarak kaydedildi.