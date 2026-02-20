Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
20.02.2026 - 07:10Güncellenme Tarihi:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Hatay'da merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan bir deprem yaşandığını açıkladı. 06.10 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak duyuruldu.
Depremin derinliği ise 9.27 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2026-02-20
Saat:06:10:53 TSİ
Enlem:36.41722 N
Boylam:36.35972 E
Derinlik:9.27 km
Detay:https://t.co/KIDazFXsqW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi