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Hatay'da korkunç kaza! Kamyon 3 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

07.06.2025 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da korkunç kaza! Kamyon 3 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki 33 NKN 27 plakalı kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde 27 GE 878 plakalı hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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