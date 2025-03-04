Hatay'da kadınlar, çamurlu elleriyle toprak tandır yapıyor

Mutfağında 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan kent, 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildi. Gastronomi kentinde sofraların vazgeçilmez lezzeti olan tandır ekmeği için kadınlar, toprak tandır üretiyor. Killi toprağın samanla karıştırılıp suyla uzun süre yoğrulmasıyla elde edilen çamurun, kadınların ellerinde adeta nakış gibi şekillendirilmesiyle zahmetli bir sürecin ardından yapılan tandırlar, ekmeğin lezzet kazanmasında önemli bir rol oynuyor. Antakya ile Samandağ ilçesi arasındaki yol üzerinde, hemen her evin önündeki küçüklü-büyüklü tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekillenerek hem ekmeklere lezzet katıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

'AİLEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ'

Samandağ'da killi topraktan ürettikleri tandırları satarak evlerini geçindiren kadınlardan 3 çocuk annesi Sibel Çatal (51), "Tandırları yapmak için ilk olarak toprağı 15 ile 20 gün sulayıp, şeker gibi eritiyoruz. Çamuru 1 gün güneşte bekletip elekten geçiriyoruz. Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettikten sonra keçi kılı ve saman ekliyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz. Ekonomik olarak ailemize katkı sağlıyoruz. Üretilen tandırları ebatlarına göre 1000 ile 1500 TL arasında satılıyoruz" dedi. (