HaberlerGündem Haberleri Hatay’da inşaat şantiyesinde yatakhane yangını çıktı

23.12.2025 - 21:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/ SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtderesi mevkisinde inşaat şantiyesindeki prefabrik yatakhanede çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

